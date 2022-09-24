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Аналитики прокомментировали слова главы МИД Венгрии о судьбе стран ЕС без российского газа

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Анастасия Белоусова
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов и экономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в беседе с RT прокомментировали заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто о том, что у страны достаточно запасов газа в хранилищах, но для ряда государств Европы пережить зиму без российского газа будет невозможно.
Аналитики прокомментировали слова главы МИД Венгрии о судьбе стран ЕС без российского газа
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

По словам Александра Фролова, в Евросоюзе начинается внутриполитическая борьба между странами — членами объединения.

«Венгрия в данной ситуации занимает определённую позицию, связанную с тем, что нужно отменить часть санкций, потому что они негативно сказываются на экономике ЕС в целом и на Венгрии в частности», — сказал специалист.

В свою очередь, Алексей Зубец подчеркнул, что не все европейские страны могут заменить газ на альтернативные источники.

«Даже если есть возможность его закупить, то нет возможности его доставить», — считает он.

Также, по его словам, есть отдельные отрасли индустрии, где газ заменить невозможно, альтернативы нет, а структура подстроена под дешёвый российский газ. 

«Есть производства: химия и производство азотных удобрений, где сырьём является природный газ», — уточнил Зубец.

Собеседник RT считает, что заявление Венгрии — это ответ тем странам, которые требуют ввести эмбарго на российский газ.

«Те, кто продвигает такие идеи, являются лоббистами других стран, в том числе американцы. Их главная цель — нанести ущерб европейской экономике. Потому что Европа — прямой конкурент США», — добавил экономист.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что ряд стран Европы не смогут пережить зиму без российского газа.

Он также раскритиковал заявления чиновников Западной Европы о заполненности газовых хранилищ.

По его словам, данный показатель нужно оценивать в соотношении с уровнем потребления газа в каждой из стран.

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