военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава ЦБ: работники критической инфраструктуры финсектора не подлежат частичной мобилизации

Короткая ссылка
Специалисты, обеспечивающие работу критической инфраструктуры финансового сектора России, не будут призываться в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Глава ЦБ: работники критической инфраструктуры финсектора не подлежат частичной мобилизации
  • Gettyimages.ru

«Те сотрудники, которые заняты на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно, люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платёжные карты и переводы, выдавались новые кредиты», — приводит РИА Новости её слова.

Набиуллина добавила, что к таким работникам относят специалистов, отвечающих за критическую инфраструктуру, платежи и расчёты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, работников дежурных смен и специалистов, работающих с населением и предприятиями.

Ранее Центробанк рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям предоставить кредитные каникулы мобилизованным гражданам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить