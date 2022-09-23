Глава ЦБ: работники критической инфраструктуры финсектора не подлежат частичной мобилизации
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«Те сотрудники, которые заняты на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно, люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платёжные карты и переводы, выдавались новые кредиты», — приводит РИА Новости её слова.
Набиуллина добавила, что к таким работникам относят специалистов, отвечающих за критическую инфраструктуру, платежи и расчёты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, работников дежурных смен и специалистов, работающих с населением и предприятиями.
Ранее Центробанк рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям предоставить кредитные каникулы мобилизованным гражданам.