Глава ЦБ: работники критической инфраструктуры финсектора не подлежат частичной мобилизации

Специалисты, обеспечивающие работу критической инфраструктуры финансового сектора России, не будут призываться в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Те сотрудники, которые заняты на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно, люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платёжные карты и переводы, выдавались новые кредиты», — приводит РИА Новости её слова.

Набиуллина добавила, что к таким работникам относят специалистов, отвечающих за критическую инфраструктуру, платежи и расчёты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, работников дежурных смен и специалистов, работающих с населением и предприятиями.

Ранее Центробанк рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям предоставить кредитные каникулы мобилизованным гражданам.