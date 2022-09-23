Экономист Рикардс заявил, что доллар «дал трещину» из-за санкций против России

Доллар США ослабил свои позиции в связи с антироссийскими санкциями. Об этом заявил экономист Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.

Отмечается, что после отключения российских банков от SWIFT Россия и Китай начали разработку новой системы оплаты товаров в рублях и юанях.

«Это приведёт к расширению торговых связей между Россией и Китаем и положит начало процессу вытеснения американского доллара, поскольку он больше не будет расчётной единицей в российско-китайской торговле», — пишет Рикардс.

Статья вышла под заголовком «Ещё одна трещина в фундаменте доллара».

Ранее председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов допустил отказ от конвертации пары доллар/рубль в будущем.