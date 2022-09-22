В Мосбирже допустили отказ от конвертации доллара в будущем

Председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов допустил отказ от конвертации пары доллар/рубль в будущем.

«Наверное, в какой-то момент, я не исключаю, Московская биржа этот бизнес продаст», — приводит его слова ТАСС.

Швецов отметил, что пара доллар/рубль сохраняется на Мосбирже до тех пор, пока у российской экономики есть потребность в её конвертации.

Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT рассказала о факторах, влияющих на курс доллара.

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.