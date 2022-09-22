Подведены итоги Петербургского международного газового форума
Об этом сообщает oilcapital.ru.
Деловая программа включала 80 мероприятий, в том числе заседания, презентации и круглые столы. Участвовали эксперты российских и зарубежных компаний, представители органов государственной власти.
В рамках выставочной программы 500 компаний представили новейшие разработки для газовой индустрии.
Страной — партнёром ПМГФ-2022 выступила Киргизия.
Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере нет обычной торговли — отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.