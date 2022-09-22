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Подведены итоги Петербургского международного газового форума

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Стали известны итоги Петербургского международного газового форума (ПМГФ).
Подведены итоги Петербургского международного газового форума

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Деловая программа включала 80 мероприятий, в том числе заседания, презентации и круглые столы. Участвовали эксперты российских и зарубежных компаний, представители органов государственной власти.

В рамках выставочной программы 500 компаний представили новейшие разработки для газовой индустрии.

Страной — партнёром ПМГФ-2022 выступила Киргизия.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере нет обычной торговли — отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.

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