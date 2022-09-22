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Объём экспорта Подмосковья в Китай вырос на 12,5%

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Объём экспорта Московской области в Китай в январе — июне 2022 года превысил $364 млн, что на 12,5% больше, чем годом ранее.
Объём экспорта Подмосковья в Китай вырос на 12,5%
  • AFP

Об этом сообщает телеканал «360».

«По итогам полугодия на долю Китая пришлось 27,2% от объёма внешнеторгового товарооборота Подмосковья. Таким образом, Китайская Народная Республика сохраняет лидирующие позиции среди 174 стран, ставших партнёрами Московской области в январе — июне текущего года», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В частности, Подмосковье экспортирует в КНР мясные субпродукты и мясо.

Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.

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