Объём экспорта Подмосковья в Китай вырос на 12,5%
- AFP
Об этом сообщает телеканал «360».
«По итогам полугодия на долю Китая пришлось 27,2% от объёма внешнеторгового товарооборота Подмосковья. Таким образом, Китайская Народная Республика сохраняет лидирующие позиции среди 174 стран, ставших партнёрами Московской области в январе — июне текущего года», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
В частности, Подмосковье экспортирует в КНР мясные субпродукты и мясо.
Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.