ЦБ и Минфин согласовали законопроект по трансграничным расчётам криптовалютой

Банк России и Минфин в целом согласовали законопроект по использованию криптовалют в трансграничных расчётах.

«Как вы слышали, Центральный банк также считает, что трансграничные расчёты в криптовалюте допустимы. Сейчас у нас на выходе в целом согласованный уже с Центральным банком законопроект в этой части», — заявил замглавы министерства Алексей Моисеев. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Банке России заявили, что регулятор против легализации криптобирж, обменников и расчётов в криптовалюте внутри страны, обсуждаются только трансграничные операции.