ЦБ и Минфин согласовали законопроект по трансграничным расчётам криптовалютой
- РИА Новости
«Как вы слышали, Центральный банк также считает, что трансграничные расчёты в криптовалюте допустимы. Сейчас у нас на выходе в целом согласованный уже с Центральным банком законопроект в этой части», — заявил замглавы министерства Алексей Моисеев. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее в Банке России заявили, что регулятор против легализации криптобирж, обменников и расчётов в криптовалюте внутри страны, обсуждаются только трансграничные операции.