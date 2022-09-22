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ЦБ и Минфин согласовали законопроект по трансграничным расчётам криптовалютой

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Банк России и Минфин в целом согласовали законопроект по использованию криптовалют в трансграничных расчётах.
ЦБ и Минфин согласовали законопроект по трансграничным расчётам криптовалютой
  • РИА Новости

«Как вы слышали, Центральный банк также считает, что трансграничные расчёты в криптовалюте допустимы. Сейчас у нас на выходе в целом согласованный уже с Центральным банком законопроект в этой части», — заявил замглавы министерства Алексей Моисеев. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Банке России заявили, что регулятор против легализации криптобирж, обменников и расчётов в криптовалюте внутри страны, обсуждаются только трансграничные операции.

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