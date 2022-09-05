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ЦБ России заявил о готовности легализовать только трансграничные операции в криптовалютах

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Банк России против легализации криптобирж, обменников и расчётов в криптовалюте внутри страны, обсуждаются только трансграничные операции.
ЦБ России заявил о готовности легализовать только трансграничные операции в криптовалютах
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Банк России в настоящий момент прорабатывает этот вопрос с Минфином и Минэком. При этом важно подчеркнуть, что речь не идёт о легализации криптовалюты как платёжного средства на территории нашей страны, а также легализации криптобирж и криптообменников внутри России», — отметили в пресс-службе ЦБ.

Как указывает агентство, таким образом в регуляторе прокомментировали заявление замминистра финансов Алексея Моисеева, который сказал, что Банк России и Минфин пришли к пониманию, что в текущих условиях стране не обойтись без трансграничных расчётов в криптовалюте.

В мае в ЦБ России допускали возможность использования криптовалют в международных сделках.

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