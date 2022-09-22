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Курс лиры к доллару достиг исторического минимума

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Курс турецкой лиры к американскому доллару обновил исторический минимум в ходе торгов.
Курс лиры к доллару достиг исторического минимума
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадки Forex Capital Markets.

По данным на 12:42 мск, лира упала до 18,36 за доллар, что является историческим минимумом.

Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT рассказала о факторах, влияющих на курс доллара.

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.

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