Курс лиры к доллару достиг исторического минимума

Курс турецкой лиры к американскому доллару обновил исторический минимум в ходе торгов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадки Forex Capital Markets.

По данным на 12:42 мск, лира упала до 18,36 за доллар, что является историческим минимумом.

Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT рассказала о факторах, влияющих на курс доллара.

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.