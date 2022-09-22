Курс лиры к доллару достиг исторического минимума
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадки Forex Capital Markets.
По данным на 12:42 мск, лира упала до 18,36 за доллар, что является историческим минимумом.
Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT рассказала о факторах, влияющих на курс доллара.
Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.