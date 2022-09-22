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Доцент Ермилова спрогнозировала рост ипотечного кредитования в России

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Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Ермилова прокомментировала новость о том, что в августе 2022 года банки России нарастили выдачу ипотечных кредитов на 2%.
Доцент Ермилова спрогнозировала рост ипотечного кредитования в России
  • РИА Новости

«В конце лета традиционно начинается сезон на рынке недвижимости. Помимо этого, ставки по ипотеке снизились, и это стало стимулирующим фактором для потенциальных заёмщиков. При сохранении имеющихся условий, скорее всего, будет расти объём кредитования», — отметила эксперт в беседе с ИА REGNUM.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки для IT-специалистов с мая по июль. Общая сумма достигла 8,55 млрд рублей.

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