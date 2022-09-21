Курс фунта стерлингов к доллару опустился до показателей 1985 года
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Forex Capital Markets.
Уточняется, что стоимость национальной валюты Великобритании к 19:53 мск достигала отметки $1,1311, что соответствует, по данным агентства, показателям 1985 года.
В 20:05 мск курс фунта к доллару замедлил падение и опускался до отметки $1,1314.
Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.