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Курс фунта стерлингов к доллару опустился до показателей 1985 года

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Курс фунта стерлингов достиг минимума к доллару за 37 лет.
Курс фунта стерлингов к доллару опустился до показателей 1985 года
  • Gettyimages.ru
  • © Matt Cardy

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Forex Capital Markets.

Уточняется, что стоимость национальной валюты Великобритании к 19:53 мск достигала отметки $1,1311, что соответствует, по данным агентства, показателям 1985 года.

В 20:05 мск курс фунта к доллару замедлил падение и опускался до отметки $1,1314.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.

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