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Эксперт Митрахович высказался об особенностях инвестиций в юань

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Ведущий эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказался об особенностях инвестиций в юань.
Эксперт Митрахович высказался об особенностях инвестиций в юань
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что в России пока нет полноценной инфраструктуры для работы с китайской валютой.

«Конечно, со временем эта проблема исчезнет. Но пока что, если вы вложили деньги в юань, то можете не суметь или не успеть их вывести. Особенно, если не знаете всех нюансов переводов в этой валюте», — пояснил Митрахович.

Ещё одним аспектом он назвал сильную зарегулированнось юаня.

Кроме того, отметил эксперт, на международном рынке юань так или иначе привязан к другим валютам.

«По крайней мере, пока что. Поэтому, вкладывая деньги в китайскую валюту, нужно иметь в виду: её курс так или иначе будет следовать за долларом. В долгосрочной перспективе, думаю, юань будет становиться всё более самостоятельным игроком», — добавил Митрахович.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.

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