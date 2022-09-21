Москва и Подмосковье вошли в список лучших экспортёров в ЦФО
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Российского экспортного центра.
Доля ЦФО в экспорте России превышает 40%.
«Конечно, это во многом следствие исторически сложившейся централизации нашей экономики, но важно отметить: предприятия, получающие премию «Экспортёр года», — это предприятия, которые не просто зарегистрированы в центре, а реально именно здесь осуществляют свои НИОКР и своё производство», — заявил первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков.
По сообщениям НСН, объём выручки промышленных предприятий, расположенных в ТиНАО Москвы, вырос на 21% с 2017 года.