В Подмосковье ввели новые меры поддержки для сельхозпроизводителей

В Московской области ввели новые меры поддержки для сельхозпроизводителей.

Об этом сообщает телеканал «360».

Жителям региона, ведущим личное подсобное хозяйство, станет доступен льготный кредит по ставке от 1 до 5%, в том числе для инвестиционных целей.

Также с 12 до 15 лет увеличены сроки продления ранее выданных льготных кредитов на строительство новых тепличных комплексов.

«Это актуальная, своевременная и необходимая мера для эффективного решения задач продовольственной безопасности», — заявил бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнёв.

Также стало известно, что в Краснодарском крае промышленникам предоставили гранты на общую сумму 56,4 млн рублей, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Финансовую помощь оказывает Фонд развития промышленности Краснодарского края.

«Гранты профинансировали производителям промышленной продукции из Краснодара, Новороссийска, Кропоткина, Апшеронского, Динского и Успенского районов», — отметил и.о. руководителя Департамента промышленной политики региона Владимир Мостовой.

Ранее в Москве продлили до конца 2023 года условия льготного кредитования субъектов МСП.