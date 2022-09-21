военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Подмосковье ввели новые меры поддержки для сельхозпроизводителей

Короткая ссылка
В Московской области ввели новые меры поддержки для сельхозпроизводителей.
В Подмосковье ввели новые меры поддержки для сельхозпроизводителей
  • Gettyimages.ru
  • © Edwin Remsberg

Об этом сообщает телеканал «360».

Жителям региона, ведущим личное подсобное хозяйство, станет доступен льготный кредит по ставке от 1 до 5%, в том числе для инвестиционных целей.

Также с 12 до 15 лет увеличены сроки продления ранее выданных льготных кредитов на строительство новых тепличных комплексов.

«Это актуальная, своевременная и необходимая мера для эффективного решения задач продовольственной безопасности», — заявил бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнёв.

Также стало известно, что в Краснодарском крае промышленникам предоставили гранты на общую сумму 56,4 млн рублей, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Финансовую помощь оказывает Фонд развития промышленности Краснодарского края.

«Гранты профинансировали производителям промышленной продукции из Краснодара, Новороссийска, Кропоткина, Апшеронского, Динского и Успенского районов», — отметил и.о. руководителя Департамента промышленной политики региона Владимир Мостовой.

Ранее в Москве продлили до конца 2023 года условия льготного кредитования субъектов МСП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить