В Москве продлили до конца 2023 года условия льготного кредитования субъектов МСП
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.
«Правительство Москвы выделит субсидию в размере 1,21 млрд рублей на реализацию городской программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства», — говорится в сообщении.
В 2020—2021 годах кредиты по льготной ставке получили более 22 тыс. малых и средних предпринимателей. Общая сумма кредитов — более 168 млрд рублей.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице более 11,5 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых с начала 2022 года и открыли своё дело при поддержке центра «Моя работа».