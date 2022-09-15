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В Москве продлили до конца 2023 года условия льготного кредитования субъектов МСП

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о сохранении до конца 2023 года условий льготного кредитования субъектов МСП.
В Москве продлили до конца 2023 года условия льготного кредитования субъектов МСП
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

«Правительство Москвы выделит субсидию в размере 1,21 млрд рублей на реализацию городской программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства», — говорится в сообщении.

В 2020—2021 годах кредиты по льготной ставке получили более 22 тыс. малых и средних предпринимателей. Общая сумма кредитов — более 168 млрд рублей.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице более 11,5 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых с начала 2022 года и открыли своё дело при поддержке центра «Моя работа».

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