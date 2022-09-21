Аналитик Васильев заявил, что укрепление доллара ухудшает перспективы мировой экономики
В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что доллар усиливается на мировом валютном рынке благодаря стремительному ужесточению монетарной политики ФРС и ожиданиям скорой глобальной рецессии.
«Это ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, особенно долларового долга», — заявил Васильев.
Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.