Аналитик Васильев заявил, что укрепление доллара ухудшает перспективы мировой экономики

Укрепление доллара ведёт к ухудшению перспектив мировой экономики, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что доллар усиливается на мировом валютном рынке благодаря стремительному ужесточению монетарной политики ФРС и ожиданиям скорой глобальной рецессии.

«Это ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, особенно долларового долга», — заявил Васильев.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.