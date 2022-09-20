Цена на газ в Европе к закрытию торгов закрепилась в районе $2060 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе по итогам торгов установилась в районе $2060 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Октябрьские фьючерсы на газ при открытии торгов были около отметки $1761,4 за 1 тыс. куб. м, однако котировки заметно ускорили темпы роста во второй половине дня и достигли максимального значения в последние минуты торгов. Цена закрытия составила $2060,8 за 1 тыс. куб. м.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.