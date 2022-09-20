Национальный банк Грузии подал заявку на вступление в Единую зону платежей в евро, заявили в пресс-службе грузинского финансового регулятора.

«Сегодня Национальный банк Грузии подал официальную заявку на членство Грузии в Единой зоне платежей в евро (SEPA). Членство в SEPA является важнейшим шагом Грузии на пути евроинтеграции. Следует отметить, что Грузия является первой страной в регионе, которая подала заявку на членство в Единой зоне платежей в евро», — сказано в сообщении.

Отмечается, что соответствующую заявку сначала рассмотрит Совет Единой зоны платежей в евро, а окончательное решение будет принято после консультаций с Еврокомиссией.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует выделить €1,5 млн на проект по поддержке аппарата народного защитника Грузии.