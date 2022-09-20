ЦБ России с 1 января введёт количественные ограничения на потребкредиты и микрозаймы

Банк России считает целесообразным ввести количественные ограничения на выдачу необеспеченных потребкредитов с 1 января 2023 года.

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в материалах регулятора.

«В последние месяцы вновь наметилась тенденция к восстановлению необеспеченного потребительского кредитования (традиционно маржинального сегмента) и возвращению рискованных практик... В таких условиях представляется целесообразным с 1 января 2023 года начать применять МПЛ к банкам с универсальной лицензией и МФО — новый инструмент, который позволяет ограничивать долю предоставляемых рискованных потребительских кредитов и займов, не требуя увеличения капитала под такие кредиты», — пишет регулятор.

ЦБ отмечает, что наращивание необеспеченного потребительского кредитования в условиях высокой неопределённости может повысить риски для банковского сектора.

Ранее Центробанк России сообщил, что доля необеспеченных потребительских кредитов с высокой долговой нагрузкой в II квартале 2022 года снизилась на 5,8 п. п. — до 28,4%.