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В ЦБ России заявили о снижении доли потребкредитов с высокой долговой нагрузкой

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Центробанк России подготовил доклад, в котором говорится, что доля необеспеченных потребительских кредитов с высокой долговой нагрузкой в II квартале 2022 года снизилась на 5,8 п. п. — до 28,4%.
В ЦБ России заявили о снижении доли потребкредитов с высокой долговой нагрузкой
  • РИА Новости

Об этом говорится в документе.

«В II квартале 2022 года доля необеспеченных потребительских кредитов с ПДН (показатель долговой нагрузки заёмщика. — RT) 80+ снизилась до 28,4% (-5,8 п. п. за квартал), что было обусловлено повышением требований к заёмщикам», — сказано в докладе.

При этом регулятор отметил, что «на фоне сокращения реальных доходов населения ухудшается качество необеспеченных потребительских кредитов — рост реструктуризаций сопровождается увеличением необслуживаемой задолженности (90+), в результате к середине 2022 г. доля проблемной задолженности (90+ и реструктуризации) превысила уже 10% портфеля».

Ранее газета «Известия» со ссылкой на сайт Национального бюро кредитных историй сообщила, что число выданных автокредитов в России растёт пятый месяц подряд.

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