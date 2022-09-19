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В НБКИ заявили о росте числа выданных автокредитов пятый месяц подряд

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Число выданных автокредитов в России растёт пятый месяц подряд.
В НБКИ заявили о росте числа выданных автокредитов пятый месяц подряд
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Количество кредитов на новые и подержанные машины в августе 2022 года составило 55,9 тыс. Рост отмечен почти во всех регионах. Лидеры по числу автокредитов — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связал заметный рост выдачи таких ссуд в мае — августе со снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим снижением рыночных ставок.

«Кроме того, восстановлению как сегмента автокредитов, так и всего авторынка способствует и возобновившаяся в июле государственная программа льготного автокредитования», — сказал Волков.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

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