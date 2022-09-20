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Обороты малого и среднего бизнеса в Москве выросли на треть с начала года

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Обороты малого и среднего бизнеса столицы выросли на 33% с начала года.
Обороты малого и среднего бизнеса в Москве выросли на треть с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Об этом сообщает «Москва 24».

«Доля МСП в общем обороте торговли и услуг в августе этого года достигла 23,5%, в то время как годом ранее она была 21,8%. Всего за восемь месяцев обороты малого и среднего предпринимательства в Москве составили 2,55 трлн рублей, что на 33% больше показателя аналогичного периода прошлого года», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как сообщает Департамент экономической политики и развития Москвы, наибольшего показателя оборота достигла сфера торговли.

Ранее сообщалось, что в Московской области 24 предприятия получат в виде грантов более 135 млн рублей на субсидирование части процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств.

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