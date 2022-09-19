Предприятия Подмосковья получат грантовую помощь на сумму более 135 млн рублей

В Московской области 24 предприятия получат в виде грантов более 135 млн рублей по итогам второго этапа конкурса на субсидирование части процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств.

Об этом сообщает «Радио 1».

Зампред правительства области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала, что по итогам второго этапа конкурса Фонд развития промышленности области предоставит 33 гранта для 24 предприятий.

«Общий объём выделенных средств составил 135,3 млн рублей. Суммарно за два конкурсных отбора объём поддержки по этой программе превысил 160 млн рублей. В ноябре областной ФРП планирует провести ещё один этап конкурса», — отметила Зиновьева.

Гранты выделяют по кредитам от 10 млн рублей.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.