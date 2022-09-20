В Тюмени открывается Промышленно-энергетический форум по вопросам ТЭК
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Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.
Участниками форума станут более 5 тыс. специалистов из 60 регионов России.
TNF соберёт профильных специалистов всех энергетических корпораций в одном месте. 75% участников — топ-менеджеры компаний ТЭК, уточнили в инфоцентре.
В рамках форума запланировано свыше 35 деловых мероприятий, дискуссионные площадки по главным стратегическим и практическим вопросам отрасли.
Ранее ФАН сообщало, что участники ВЭФ-2022 обсудили перспективы нового многополярного мира.