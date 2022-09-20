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В Тюмени открывается Промышленно-энергетический форум по вопросам ТЭК

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В Тюмени Промышленно-энергетический форум TNF стартует во вторник, 20 сентября. Впервые в рамках мероприятия пройдёт открытая выставка передовых технологий для топливно-энергетического комплекса.
В Тюмени открывается Промышленно-энергетический форум по вопросам ТЭК
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Участниками форума станут более 5 тыс. специалистов из 60 регионов России.

TNF соберёт профильных специалистов всех энергетических корпораций в одном месте. 75% участников — топ-менеджеры компаний ТЭК, уточнили в инфоцентре.

В рамках форума запланировано свыше 35 деловых мероприятий, дискуссионные площадки по главным стратегическим и практическим вопросам отрасли. 

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