В Тюмени открывается Промышленно-энергетический форум по вопросам ТЭК

В Тюмени Промышленно-энергетический форум TNF стартует во вторник, 20 сентября. Впервые в рамках мероприятия пройдёт открытая выставка передовых технологий для топливно-энергетического комплекса.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Участниками форума станут более 5 тыс. специалистов из 60 регионов России.

TNF соберёт профильных специалистов всех энергетических корпораций в одном месте. 75% участников — топ-менеджеры компаний ТЭК, уточнили в инфоцентре.

В рамках форума запланировано свыше 35 деловых мероприятий, дискуссионные площадки по главным стратегическим и практическим вопросам отрасли.

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