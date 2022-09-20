«Газпром» приостановит поставки по «Силе Сибири» с 22 по 29 сентября из-за плановых работ

Компания «Газпром» приостановит поставки по газопроводу «Сила Сибири» с 22 по 29 сентября из-за плановых профилактических работ.

«С 22 по 29 сентября на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена», — пишет «Газпром» в Telegram.

Отмечается, что весной и осенью предусмотрена профилактика оборудования «Сила Сибири» согласно договору купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской компанией CNPC.

В конце августа глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об увеличении поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» на 60%.

Аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов высказался в беседе с НСН о ситуации с поставками российского газа в ЕС.