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«Газпром» приостановит поставки по «Силе Сибири» с 22 по 29 сентября из-за плановых работ

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Компания «Газпром» приостановит поставки по газопроводу «Сила Сибири» с 22 по 29 сентября из-за плановых профилактических работ.
«Газпром» приостановит поставки по «Силе Сибири» с 22 по 29 сентября из-за плановых работ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«С 22 по 29 сентября на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена», — пишет «Газпром» в Telegram.

Отмечается, что весной и осенью предусмотрена профилактика оборудования «Сила Сибири» согласно договору купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской компанией CNPC.

В конце августа глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об увеличении поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» на 60%.

Аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов высказался в беседе с НСН о ситуации с поставками российского газа в ЕС.

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