Мантуров: включать фармпродукцию в перечень параллельного импорта нет необходимости

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что включать фармпродукцию в перечень параллельного импорта нет необходимости.

Об этом он сказал в ходе выступления на форуме «Биотехмед».

«Фармпродукция сегодня не относится к продукции, запрещённой к поставке на наш рынок», — цитирует его РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможности включения фармацевтической продукции в список параллельного импорта, он указал, что «сегодня в этом необходимости нет».

Ранее глава Минпромторга заявил, что продукты питания не планируется разрешать к параллельному импорту.

19 сентября Мантуров в интервью «Известиям» заявил, что объём параллельного импорта в 2022 году прогнозируется на уровне $20 млрд.