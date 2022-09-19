военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экономист Зубец спрогнозировал повышение цены на газ в Европе до $2000

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Экономист Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, в беседе с RT прокомментировал данные, согласно которым цены на газ в Европе опустились ниже $1800 за 1 тыс. куб. м впервые с 25 июля.
Экономист Зубец спрогнозировал повышение цены на газ в Европе до $2000
  • РИА Новости

«Впереди у нас отопительный сезон, когда расход газа будет увеличиваться, за счёт этого цены будут подниматься вверх, потому что потребность в газе будет расти, а запасы уменьшаться», — объяснил экономист.

Он добавил, что, по предварительной оценке, стоимость газа вырастет примерно до $2000 за 1 тыс. куб. м.

«Это цена, которая будет держаться до весны, потом снова снизится», — уточнил специалист.

Также Зубец заявил, что в Европе бизнес ищет варианты, чтобы заменить газ дешёвым топливом, но, по словам эксперта, для ряда индустрий это невозможно.

«Скорее всего, Европу ожидают массовые закрытия: во-первых, энергоёмких производств, а во-вторых, производств, которые используют газ как сырьё», — считает собеседник RT.

Ранее цены на газ в Европе опустились ниже $1800 за 1 тыс. куб. м впервые с 25 июля.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что следующие зимы в Евросоюзе окажутся непростыми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить