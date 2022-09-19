Экономист Зубец спрогнозировал повышение цены на газ в Европе до $2000

Экономист Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, в беседе с RT прокомментировал данные, согласно которым цены на газ в Европе опустились ниже $1800 за 1 тыс. куб. м впервые с 25 июля.

«Впереди у нас отопительный сезон, когда расход газа будет увеличиваться, за счёт этого цены будут подниматься вверх, потому что потребность в газе будет расти, а запасы уменьшаться», — объяснил экономист.

Он добавил, что, по предварительной оценке, стоимость газа вырастет примерно до $2000 за 1 тыс. куб. м.

«Это цена, которая будет держаться до весны, потом снова снизится», — уточнил специалист.

Также Зубец заявил, что в Европе бизнес ищет варианты, чтобы заменить газ дешёвым топливом, но, по словам эксперта, для ряда индустрий это невозможно.

«Скорее всего, Европу ожидают массовые закрытия: во-первых, энергоёмких производств, а во-вторых, производств, которые используют газ как сырьё», — считает собеседник RT.

Ранее цены на газ в Европе опустились ниже $1800 за 1 тыс. куб. м впервые с 25 июля.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что следующие зимы в Евросоюзе окажутся непростыми.