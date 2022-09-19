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Сенатор Джабаров заявил, что сказке про зелёную энергетику пришёл конец

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Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров высказался о мировом энергетическом кризисе.
Сенатор Джабаров заявил, что сказке про зелёную энергетику пришёл конец
  • РИА Новости

«Начинается неделя высокого уровня на Генеральной ассамблее ООН. Одна из злободневных тем — кризис энергоресурсов в мире. Интересно, будет ли выступать там Грета Тунберг? Она совсем недавно так захватывающе рассказывала про зелёную энергетику. А похоже, мир возвращается в эпоху каменного угля, дров. Даже ядерную энергетику в Германии возрождают. Вот и сказке про зелёную энергетику конец», — написал Джабаров в Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в сфере энергетики, заявил, что кризис в Европе разразился не после спецоперации на Украине, а ещё год назад и даже раньше, и всё началось с так называемой зелёной повестки.

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