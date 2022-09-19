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Специалист в области недвижимости Шлома рассказал о стабилизации рынка вторички

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Директор управления вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома рассказал, что в сентябре на вторичном рынке наметилось оживление спроса.
Специалист в области недвижимости Шлома рассказал о стабилизации рынка вторички
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

«В сентябре вторичный рынок стабилизировался: каждый день в компанию поступает равное количество звонков и обращений; число авансов и сделок соответствует значениям сентября 2021 года. Предложение на вторичном рынке старой Москвы с февраля увеличилось в два раза, и сегодня, несмотря на рост спроса, объём экспозиции сохраняется. Это объясняется тем, что количество купленных лотов примерно соответствует числу пополняющих экспозицию объектов», — уточнил эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, число ипотечных сделок растёт. В июле их доля удвоилась по сравнению с июнем. В августе на долю ипотечных сделок пришлось 33,4% от общего числа.

В среднем скидки на объекты составляют 10—15%, эта тенденция продолжится, отметил эксперт.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки для IT-специалистов с мая по июль. Общая сумма достигла 8,55 млрд рублей.

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