Президент Российского топливного союза Аркуша заявил о риске дефицита зимнего дизеля

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в интервью радио Sputnik заявил о риске дефицита зимнего дизеля.

«Вызывает некоторые опасения ситуация с зимним дизелем, то есть с морозостойкими сортами дизельного топлива. С ним всегда были проблемы у нас в стране, его всегда не хватало. Боюсь, что и в этом году могут возникнуть определённые трудности», — заявил Аркуша.

Он рассказал, что российские производители продолжают экспортировать зимний дизель в больших количествах.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев допустил рост цен на бензин в России осенью.