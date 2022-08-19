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Аналитик Деев допустил рост цен на бензин в России осенью

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев выразил мнение, что осенью в некоторых регионах России цены на бензин могут немного вырасти.
Аналитик Деев допустил рост цен на бензин в России осенью
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Обычно осенью цены растут в пределах 1—2%, однако в текущей ситуации эти показатели могут быть другими, поделился эксперт в разговоре с Life.ru.

«Есть вероятность, что начнут сказываться в стоимости топлива оптовые биржевые цены — причиной будет некоторое снижение производства нефти в стране на фоне ограничений со стороны Европы. Чем меньше сырья, тем меньше его потребляют НПЗ, которые производят топливо. Ситуация профицита на внутреннем рынке, которая сложилась в конце весны — начале лета в России, завершится», — сказал Деев.

По его оценкам, стоимость топлива по году в целом останется в рамках инфляции — такую динамику прогнозировало Минэнерго.

Вероятнее всего, в разных регионах в сентябре цены на бензин начнут понемногу расти, заключил аналитик.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, с какими трудностями столкнётся экономика Болгарии в случае отказа от российского газа и перехода на СПГ из США.

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