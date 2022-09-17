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Депутат Бундестага Котре раскритиковал решение властей ФРГ по Rosneft Deutschland

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Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре раскритиковал решение властей ФРГ в отношении перевода Rosneft Deutschland под управление регулятора — по словам политика, это не будет способствовать энергобезопасности.
Депутат Бундестага Котре раскритиковал решение властей ФРГ по Rosneft Deutschland
  • AP

«Это лишь ещё один шаг в направлении плановой экономики. За недостаток энергоресурсов ответственность несёт лишь федеральное правительство, которое создаёт искусственное сокращение предложения», — цитирует его ТАСС.

В качестве альтернативного решения Котре назвал дальнейшую закупку нефти по нефтепроводу «Дружба».

Он отметил, что энергобезопасности ФРГ также помогло бы более активное использование угольных и атомных электростанций.

Ранее Минэкономики ФРГ сообщило, что Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing были переданы под управление регулятора Германии.

В российской компании назвали решение Берлина о передаче активов нарушением всех принципов рыночной экономики.

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