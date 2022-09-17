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Экономист Чирков заявил, что доллар начал терять позиции на мировом рынке

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Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков заявил, что доллар начал терять позиции на мировом рынке.
Экономист Чирков заявил, что доллар начал терять позиции на мировом рынке
  • Gettyimages.ru

«Инвесторы по всему миру уже отворачиваются от доллара и от долларовых финансовых инструментов именно из-за того, что растёт кризис доверия к западной финансовой инфраструктуре», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Чирков, в мире формируется многовалютная система экономических взаимоотношений.

«И доля развивающихся стран БРИКС будет увеличиваться, особенно с внедрением новых институтов, в частности аналогов МВФ, Всемирного банка, эти тенденции абсолютно очевидны всем», — добавил эксперт.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.

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