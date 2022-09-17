Экономист Чирков заявил, что доллар начал терять позиции на мировом рынке
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«Инвесторы по всему миру уже отворачиваются от доллара и от долларовых финансовых инструментов именно из-за того, что растёт кризис доверия к западной финансовой инфраструктуре», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Как отметил Чирков, в мире формируется многовалютная система экономических взаимоотношений.
«И доля развивающихся стран БРИКС будет увеличиваться, особенно с внедрением новых институтов, в частности аналогов МВФ, Всемирного банка, эти тенденции абсолютно очевидны всем», — добавил эксперт.
Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.