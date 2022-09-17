Экономист Чирков заявил, что доллар начал терять позиции на мировом рынке

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков заявил, что доллар начал терять позиции на мировом рынке.

«Инвесторы по всему миру уже отворачиваются от доллара и от долларовых финансовых инструментов именно из-за того, что растёт кризис доверия к западной финансовой инфраструктуре», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Чирков, в мире формируется многовалютная система экономических взаимоотношений.

«И доля развивающихся стран БРИКС будет увеличиваться, особенно с внедрением новых институтов, в частности аналогов МВФ, Всемирного банка, эти тенденции абсолютно очевидны всем», — добавил эксперт.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.