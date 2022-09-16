Аналитик Пасечник заявил, что энергетический кризис в Европе назревал давно

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что не спецоперация стала причиной энергетического кризиса в Европе.

По его словам, энергетический кризис назревал давно.

«Разбалансировали рынок зелёные «увлечения». Причём изначально у них были завышенные ожидание. К чему это привело? Вот цены сейчас показательные», — отметил Пасечник.

Ранее Путин прокомментировал прозвучавшее в Европе предложение отправлять в Москву счета за электроэнергию.

По его словам, энергетический кризис в Европе разразился не после спецоперации на Украине, а ещё год назад и даже раньше, и всё началось с так называемой зелёной повестки.