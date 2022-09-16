Аналитик Пасечник заявил, что энергетический кризис в Европе назревал давно
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По его словам, энергетический кризис назревал давно.
«Разбалансировали рынок зелёные «увлечения». Причём изначально у них были завышенные ожидание. К чему это привело? Вот цены сейчас показательные», — отметил Пасечник.
Ранее Путин прокомментировал прозвучавшее в Европе предложение отправлять в Москву счета за электроэнергию.
По его словам, энергетический кризис в Европе разразился не после спецоперации на Украине, а ещё год назад и даже раньше, и всё началось с так называемой зелёной повестки.