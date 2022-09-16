Минфин России сообщил о выплате купонов по евробондам в рублях

Российский Минфин выплатил в рублях в полном объёме купоны по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 и 2043 годах.

Отмечается, что общая сумма выплат составила 7 млрд рублей (эквивалент $117,2 млн).

«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объёме», — говорится в заявлении регулятора.

24 мая от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации.

Минфин России объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.