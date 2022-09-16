Минфин России сообщил о выплате купонов по евробондам в рублях
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Отмечается, что общая сумма выплат составила 7 млрд рублей (эквивалент $117,2 млн).
«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объёме», — говорится в заявлении регулятора.
24 мая от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации.
Минфин России объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.