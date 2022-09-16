Лидеры ШОС отметили важность увеличения инвестиций в разведку и добычу ископаемого топлива

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества выступили с заявлением о важности увеличения инвестиций в разведку и добычу ископаемого топлива.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст заявления.

«Важно с учётом условий и особенностей каждого государства использовать общие и взаимодополняющие преимущества ископаемого топлива и источников чистой энергии и в этой связи увеличивать инвестиции в разведку и добычу ископаемого топлива ведущими странами-поставщиками и государствами-экспортёрами нефти и газа», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что страны — члены Шанхайской организации сотрудничества в декларации по итогам саммита в Самарканде призвали к реформе Всемирной торговой организации (ВТО).