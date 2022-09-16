Страны ШОС призвали к повышению эффективности ВТО и реформе организации
- AFP
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«Государства-члены призывают к повышению эффективности ВТО как ключевой площадки для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы», — цитирует документ РИА Новости.
Вместе с этим страны ШОС подчёркивают необходимость скорейшего проведения инклюзивной реформы организации с упором на вопросы её развития и адаптации к современным экономическим реалиям.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте доли расчётов в нацвалютах между странами ШОС.