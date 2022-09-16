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Страны ШОС призвали к повышению эффективности ВТО и реформе организации

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Страны — члены Шанхайской организации сотрудничества в декларации по итогам саммита в Самарканде призвали к реформе Всемирной торговой организации (ВТО).
Страны ШОС призвали к повышению эффективности ВТО и реформе организации
  • AFP
  • © Sergei BOBYLYOV / SPUTNIK

«Государства-члены призывают к повышению эффективности ВТО как ключевой площадки для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы», — цитирует документ РИА Новости.

Вместе с этим страны ШОС подчёркивают необходимость скорейшего проведения инклюзивной реформы организации с упором на вопросы её развития и адаптации к современным экономическим реалиям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте доли расчётов в нацвалютах между странами ШОС.

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