Страны ШОС призвали к повышению эффективности ВТО и реформе организации

Страны — члены Шанхайской организации сотрудничества в декларации по итогам саммита в Самарканде призвали к реформе Всемирной торговой организации (ВТО).

«Государства-члены призывают к повышению эффективности ВТО как ключевой площадки для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы», — цитирует документ РИА Новости.

Вместе с этим страны ШОС подчёркивают необходимость скорейшего проведения инклюзивной реформы организации с упором на вопросы её развития и адаптации к современным экономическим реалиям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте доли расчётов в нацвалютах между странами ШОС.