Аналитик Разуваев высказался о намерениях США ввести санкции за поддержку системы МИР

Независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев прокомментировал известие о том, что в Вашингтоне намерены ввести санкции за поддержку российской платёжной системы МИР.

Эксперт в беседе с ФАН выразил мнение, что подобным образом американская администрация решила наказывать не только российских чиновников, но и рядовых россиян.

«Принципы рынка свободной конкуренции и так далее — они хорошие, но, как мы видим, Штаты им не следуют. Ну и плюс — это решение направлено не только против наших чиновников или каких-то олигархов, но и против обычных людей. Ничего удивительного, они ведут с нами войну на уничтожение. Но, в принципе, после того как они заморозили наши резервы, уже удивляться нечему», — подчеркнул Разуваев.

Ранее в США заявили о готовности вводить санкции за поддержку платёжной системы МИР за пределами России.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.