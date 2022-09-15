Аналитик Фролов высказался о ситуации с поставками российского газа в ЕС

Аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов высказался о ситуации с поставками российского газа в ЕС.

«Сейчас цена российского газа превышает $1000 за тысячу кубометров для европейских потребителей, а в четвёртом квартале он будет продаваться, скорее всего, по ценам порядка $2000 за тысячу кубометров», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, те предложения, которые делаются в Евросоюзе в рамках идеи об установлении потолка цен, касаются того, чтобы урезать цену практически в четыре раза.

Как считает Фролов, европейские лидеры на такой шаг не решатся.

Со своей стороны, заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере нет обычной торговли — отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.

«От этой отрасли сильно зависят как население, так и промышленность, поэтому любые риски, связанные с поставками газа и других энергоресурсов, стараются сгладить и минимизировать. Для этого стороны выстраивают партнёрские отношения на длительную перспективу», — сказал он.

По его словам, такими были газовые отношения между Россией и ЕС в течение 30 лет.

Ранее заместитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев назвал факторы роста цен на газ в Европе.