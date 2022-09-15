Адвокат Андреев рассказал об уловках банков при расчёте кешбэка
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Для многих в последние несколько лет именно кешбэк является одним из ключевых параметров при выборе банка, сказал он в разговоре с Life.ru.
«Проблема начисления бонусных баллов заключается в неполном информировании банками своих клиентов. Да, эмитенты карт обещают высокий процент на все товары, повышенную ставку на определённые группы или покупки у партнёров. По факту же покупатель получает гораздо меньшую сумму обратно. Эта ситуация сравнима с рекламой кредитов: человек видит низкую цифру, а при расчёте у менеджера она оказывается выше, потому что есть ряд факторов, на неё влияющих», — отметил эксперт.
По его словам, люди, как правило, не читают полный договор и не знают всех условий получения кешбэка, а их может быть много: начисление идёт после совершения покупок по карте на определённую сумму в течение месяца; кешбэк начисляется за покупки от определённой суммы, например, не менее 500 рублей; начисляется только на покупки у партнёров и так далее.
Накануне Центробанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направили кредитным организациям письмо с рекомендацией подробно раскрывать условия программ кешбэка.
Ранее замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин в беседе с «Радио 1». рассказал, можно ли улучшить кредитную историю.