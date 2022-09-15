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Адвокат Андреев рассказал об уловках банков при расчёте кешбэка

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Адвокат, общественный деятель, председатель совета Московской коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и Партнёры» Андрей Андреев рассказал, что банки зачастую делают акцент на размере кешбэка, но не всегда полностью доводят до потенциальных клиентов информацию об ограничениях.
Адвокат Андреев рассказал об уловках банков при расчёте кешбэка
  • Gettyimages.ru

Для многих в последние несколько лет именно кешбэк является одним из ключевых параметров при выборе банка, сказал он в разговоре с Life.ru.

«Проблема начисления бонусных баллов заключается в неполном информировании банками своих клиентов. Да, эмитенты карт обещают высокий процент на все товары, повышенную ставку на определённые группы или покупки у партнёров. По факту же покупатель получает гораздо меньшую сумму обратно. Эта ситуация сравнима с рекламой кредитов: человек видит низкую цифру, а при расчёте у менеджера она оказывается выше, потому что есть ряд факторов, на неё влияющих», — отметил эксперт.  

По его словам, люди, как правило, не читают полный договор и не знают всех условий получения кешбэка, а их может быть много: начисление идёт после совершения покупок по карте на определённую сумму в течение месяца; кешбэк начисляется за покупки от определённой суммы, например, не менее 500 рублей; начисляется только на покупки у партнёров и так далее.

Накануне Центробанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направили кредитным организациям письмо с рекомендацией подробно раскрывать условия программ кешбэка.

Ранее замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин в беседе с «Радио 1». рассказал, можно ли улучшить кредитную историю.

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