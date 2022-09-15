Адвокат Андреев рассказал об уловках банков при расчёте кешбэка

Адвокат, общественный деятель, председатель совета Московской коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и Партнёры» Андрей Андреев рассказал, что банки зачастую делают акцент на размере кешбэка, но не всегда полностью доводят до потенциальных клиентов информацию об ограничениях.

Для многих в последние несколько лет именно кешбэк является одним из ключевых параметров при выборе банка, сказал он в разговоре с Life.ru.

«Проблема начисления бонусных баллов заключается в неполном информировании банками своих клиентов. Да, эмитенты карт обещают высокий процент на все товары, повышенную ставку на определённые группы или покупки у партнёров. По факту же покупатель получает гораздо меньшую сумму обратно. Эта ситуация сравнима с рекламой кредитов: человек видит низкую цифру, а при расчёте у менеджера она оказывается выше, потому что есть ряд факторов, на неё влияющих», — отметил эксперт.

По его словам, люди, как правило, не читают полный договор и не знают всех условий получения кешбэка, а их может быть много: начисление идёт после совершения покупок по карте на определённую сумму в течение месяца; кешбэк начисляется за покупки от определённой суммы, например, не менее 500 рублей; начисляется только на покупки у партнёров и так далее.

Накануне Центробанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направили кредитным организациям письмо с рекомендацией подробно раскрывать условия программ кешбэка.

Ранее замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин в беседе с «Радио 1». рассказал, можно ли улучшить кредитную историю.