Банк России и ФАС призвали кредитные организации подробно рассказывать об условиях кешбэка
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«Банкам следует раскрывать как привлекательные условия, так и ограничения по программам кешбэка в сопоставимом формате, чтобы у потребителей не было неоправданных ожиданий», — цитирует совместное письмо ЦБ и ФАС Центробанк.
Отмечается, что банки часто акцентируют внимание на размере кешбэка, но не всегда полностью доводят до потенциальных клиентов информацию об ограничениях.
«Такая практика может считаться недобросовестной, а введение потребителей в заблуждение — рассматриваться как нарушение законов о защите конкуренции и о рекламе», — сказано в материале.
Ранее помощник президента России Игорь Левитин предложил отказаться от слова «кешбэк».