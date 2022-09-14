Банк России и ФАС призвали кредитные организации подробно рассказывать об условиях кешбэка

Центробанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направили кредитным организациям письмо с рекомендацией подробно раскрывать условия программ кешбэка.

«Банкам следует раскрывать как привлекательные условия, так и ограничения по программам кешбэка в сопоставимом формате, чтобы у потребителей не было неоправданных ожиданий», — цитирует совместное письмо ЦБ и ФАС Центробанк.

Отмечается, что банки часто акцентируют внимание на размере кешбэка, но не всегда полностью доводят до потенциальных клиентов информацию об ограничениях.

«Такая практика может считаться недобросовестной, а введение потребителей в заблуждение — рассматриваться как нарушение законов о защите конкуренции и о рекламе», — сказано в материале.

Ранее помощник президента России Игорь Левитин предложил отказаться от слова «кешбэк».