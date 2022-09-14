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В экспертном совете при ЦБ рассказали об особенностях оформления зарубежных банковских карт

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Заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев рассказал об особенностях оформления зарубежных банковских карт.
В экспертном совете при ЦБ рассказали об особенностях оформления зарубежных банковских карт
  • Gettyimages.ru
  • © Oana Gherghe / 500px

«Подводными камнями являются два момента. Первое — если вы планируете удалённое получение зарубежной карты, велик риск мошенничества. Нужно быть уверенным, что вам действительно привезут эту карту», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, ещё один момент связан с обязанностью граждан России информировать налоговую службу о движении средств на своих счетах.

«Когда вы получаете карту, она привязывается к счёту, на который вы кладёте деньги и с которого они списываются. В соответствии с российским законодательством, открыв счёт, нужно в течение 30 дней сообщить об этом налоговой службе. И дальше до 1 июня следующего года нужно сдать отчёт о движении денежных средств по этому счёту», — пояснил Мехтиев.

Он добавил, что если не сделать это вовремя, то будет назначен штраф.

Ранее операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала о действиях в случае, если банкомат не возвращает карту.

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