В экспертном совете при ЦБ рассказали об особенностях оформления зарубежных банковских карт

Заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев рассказал об особенностях оформления зарубежных банковских карт.

«Подводными камнями являются два момента. Первое — если вы планируете удалённое получение зарубежной карты, велик риск мошенничества. Нужно быть уверенным, что вам действительно привезут эту карту», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, ещё один момент связан с обязанностью граждан России информировать налоговую службу о движении средств на своих счетах.

«Когда вы получаете карту, она привязывается к счёту, на который вы кладёте деньги и с которого они списываются. В соответствии с российским законодательством, открыв счёт, нужно в течение 30 дней сообщить об этом налоговой службе. И дальше до 1 июня следующего года нужно сдать отчёт о движении денежных средств по этому счёту», — пояснил Мехтиев.

Он добавил, что если не сделать это вовремя, то будет назначен штраф.

Ранее операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала о действиях в случае, если банкомат не возвращает карту.