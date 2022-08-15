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Операционный директор Артемьева рассказала, как вернуть карту из банкомата при сбое

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Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала о действиях в случае, если банкомат не возвращает карту.
Операционный директор Артемьева рассказала, как вернуть карту из банкомата при сбое
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Самое первое, что стоит попробовать, — нажать и подержать несколько секунд кнопку «Отмена». Такая принудительная отмена операции иногда помогает, и банкомат возвращает карту. Если этого не произошло, позвоните в банк, которому принадлежит банкомат. Контактный номер, как правило, указан на видном месте и содержит в себе также порядковый номер банкомата», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, главное — не отходить от банкомата.

«Сотрудник банка расскажет вам, куда и с какими документами нужно обратиться для оформления заявления на возврат карты. Следом заблокируйте карту», — посоветовала Артемьева.

Как отметила эксперт, точно нельзя пытаться достать карту из банкомата самостоятельно с использованием подручных инструментов.

Ранее, как сообщали «Известия», Центробанку России в качестве меры борьбы с мошенничеством предложили временно блокировать переводы на сумму более 10 тыс. рублей на промежуточных счетах до момента прохождения клиентом дополнительной идентификации.

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