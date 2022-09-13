Reuters: Uniper может начать арбитражное разбирательство против «Газпрома»

Германский энергоконцерн Uniper рассматривает вариант инициирования арбитражного разбирательства в отношении «Газпрома» в Стокгольмском суде.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Uniper рассматривает судебный иск в шведском арбитражном суде, чтобы потребовать миллиарды евро в качестве компенсации от «Газпрома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной возбуждения иска может стать якобы необоснованное сокращение поставок газа из России.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Uniper получил от «Газпрома» письмо, в котором компания объявляет о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа.

Глава Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что форс-мажор, объявленный «Газпромом» по поставкам газа концерну, может стать причиной судебного разбирательства.