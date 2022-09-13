Reuters: Uniper может начать арбитражное разбирательство против «Газпрома»
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Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Uniper рассматривает судебный иск в шведском арбитражном суде, чтобы потребовать миллиарды евро в качестве компенсации от «Газпрома», — говорится в сообщении.
Отмечается, что причиной возбуждения иска может стать якобы необоснованное сокращение поставок газа из России.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Uniper получил от «Газпрома» письмо, в котором компания объявляет о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа.
Глава Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что форс-мажор, объявленный «Газпромом» по поставкам газа концерну, может стать причиной судебного разбирательства.