В ЕК заявили, что лимит цен на трубопроводный газ из России требует дополнительной оценки
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«Что касается потолка цен на российский газ, Еврокомиссии необходимо проделать дополнительную работу для его оценки», — приводит его слова ТАСС.
Симсон сообщила, что Еврокомиссия в среду, 14 сентября, представит свои окончательные предложения по борьбе с энергетическим кризисом, которые будут включать обязательные ограничения для стран ЕС по потреблению электричества в пиковые часы, а также особые налоги на сверхприбыль генерирующих компаний.
Ранее сообщалось, что министры энергетики Евросоюза не смогли согласовать потолок цен на российский газ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе выступил против введения потолка цен на российский газ.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею стран G7 ввести потолок цен на нефть и газ из России.