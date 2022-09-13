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В ЕК заявили, что лимит цен на трубопроводный газ из России требует дополнительной оценки

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Еврокомиссия подтвердила, что пока не готова внести предложения по введению потолка цен на российский газ. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. По её словам, для введения лимита цен потребуется дополнительная оценка.
В ЕК заявили, что лимит цен на трубопроводный газ из России требует дополнительной оценки
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

«Что касается потолка цен на российский газ, Еврокомиссии необходимо проделать дополнительную работу для его оценки», — приводит его слова ТАСС.

Симсон сообщила, что Еврокомиссия в среду, 14 сентября, представит свои окончательные предложения по борьбе с энергетическим кризисом, которые будут включать обязательные ограничения для стран ЕС по потреблению электричества в пиковые часы, а также особые налоги на сверхприбыль генерирующих компаний.

Ранее сообщалось, что министры энергетики Евросоюза не смогли согласовать потолок цен на российский газ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе выступил против введения потолка цен на российский газ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею стран G7 ввести потолок цен на нефть и газ из России.

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