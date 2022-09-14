Аналитик Карпунин назвал укрепление рубля следствием падения индекса доллара

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин выразил мнение, что падение курса доллара ниже 60 рублей связано с глобальным снижением индекса американской валюты (DXY) и ростом цен на сырьевые продукты, в том числе на нефть.

В беседе с «Газетой.Ru» он назвал укрепление рубля закономерным.

«Возврат доллара к 60 рублям — во многом общая тенденция. Она связана с глобальным падением индекса доллара ко многим другим валютам. Так, DXY снижается с 7 сентября. При этом индекс цен на сырьевые товары — Bloomberg Commodity Index — за три сессии прибавил 4%. В том числе уверенную динамику показывали и нефтяные котировки, вернувшиеся выше $90 за баррель марки Brent», — объяснил Карпунин.

По оценке эксперта, до конца года доллар может вернуться к отметке в 65 рублей.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с ФАН прокомментировал инициативу ограничения цен на российскую нефть.