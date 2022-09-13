В Подмосковье зафиксировали рост показателей в секторах строительства и промышленности

Министр экономики и финансов Московской области Наталия Маслёнкина озвучила основные показатели развития региона по итогам семи месяцев 2022 года.

«Регион сохраняет высокие позиции по вводу жилья, строительству, промышленному производству, инвестициям», — приводит слова Маслёнкиной телеканал «360».

Так, промышленность в январе — июле 2022 года показала рост на 1,2%, обрабатывающие производства — на 1,5%. Положительная динамика отмечена в производстве напитков, лекарственных препаратов, электроники, минеральных изделий, в полиграфии.

Серьёзный рост демонстрирует строительная отрасль: за истекший период в регионе построено на 33,2% больше жилья, инфраструктуры, заводов и производственных площадей, чем за такой же период прошлого года.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.