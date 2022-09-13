Guardian: Евросоюз вряд ли будет ограничивать цены на газ из России
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В материале говорится, что взамен предлагается взимать «непредвиденные налоги» с высокой прибыли нефтяных, угольных и газовых компаний.
Ожидается, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представит план Европы по борьбе с растущими ценами на электроэнергию во время выступления с речью в среду, 14 сентября.
Ранее сообщалось, что министры энергетики Евросоюза не смогли согласовать потолок цен на российский газ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе выступил против введения потолка цен на российский газ.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею стран G7 ввести потолок цен на нефть и газ из России.