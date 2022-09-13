военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Guardian: Евросоюз вряд ли будет ограничивать цены на газ из России

Короткая ссылка
Проект постановления Еврокомиссии не содержит пункта об ограничении цен на российский газ, пишет The Guardian.
Guardian: Евросоюз вряд ли будет ограничивать цены на газ из России
  • Gettyimages.ru
  • © HHakim

В материале говорится, что взамен предлагается взимать «непредвиденные налоги» с высокой прибыли нефтяных, угольных и газовых компаний.

Ожидается, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представит план Европы по борьбе с растущими ценами на электроэнергию во время выступления с речью в среду, 14 сентября.

Ранее сообщалось, что министры энергетики Евросоюза не смогли согласовать потолок цен на российский газ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе выступил против введения потолка цен на российский газ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею стран G7 ввести потолок цен на нефть и газ из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить