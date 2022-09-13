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Кабмин поручил до 1 декабря представить меры по развитию рынка цифровых активов в России

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Российский кабмин поручил до 1 декабря представить меры по развитию рынка цифровых активов в стране.
Кабмин поручил до 1 декабря представить меры по развитию рынка цифровых активов в России
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

В сообщении на сайте правительства говорится, что ранее премьер-министр Михаил Мишустин подчёркивал, что в сложившихся условиях использование цифровых финансовых активов будет способствовать бесперебойной оплате за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт.

«В связи с этим Минфину при участии Банка России необходимо до 1 декабря представить согласованные предложения по развитию в России рынка цифровых финансовых активов, включая использование», — отмечается в сообщении.

В феврале правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования цифровых валют.

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