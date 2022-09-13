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Мишустин поручил к 19 декабря составить предложения по использованию цифрового рубля

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и ЦБ к 19 декабря направить в кабмин предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.
Мишустин поручил к 19 декабря составить предложения по использованию цифрового рубля
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте кабмина.

«К 19 декабря Минфин вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ должен выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчётах», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что к этому же сроку Министерство финансов, а также российский Центробанк должны направить кабмину предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.

Ранее председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов объяснил концепцию электронного рубля.

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